ATURAN Tak Boleh Makan di Tempat untuk Kafe Resto Skala Besar, PHRI Minta Tak Ada Diskriminasi

Restoran dan Kafe Skala Besar Belum Diperbolehkan Dine In, PHRI Sumut Harap Ada Bantuan Keringanan Operasional

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di kota Medan memberikan kelonggaran kepada pelaku usaha kuliner untuk melayani pengunjung secara dine in atau makan di tempat.

Adapun pelonggaran ini berlaku untuk warung makan, warteg, rumah makan dan kafe dengan skala kecil dengan kapasitas pengunjung dine in hingga 25 persen dengan durasi maksimal 20 menit.

Sementara untuk jam operasional diberlakukan hingga pukul 21.00 Wib.

Sedangkan untuk restoran atau rumah makan dan kafe dengan ukuran skala besar masih diberlakukan sistem take away ataupun drive thru dengan jam operasional hingga 21.00 Wib.

"Sebagai pelaku usaha kita menaati peraturan yang berlaku. Kita berharap tidak ada diskriminasi ketika ada yang melanggar peraturan. Tapi kalau untuk resto sedang dan besar belum bisa terima dine in sama sekali. Namun, peraturan ini kan dibuat pasti dengan alasan yang sudah dipikirkan secara matang," kata Wakil Ketua PHRI Sumut bidang Restoran, Prana Hutabarat pada Selasa (27/7/2021).

Rana bilang hingga saat ini belum ada laporan restoran yang sudah menerima secara dine in, hal ini lantaran puluhan resto yang tergabung di PHRI Sumut memiliki usaha dengan skala menengah dan besar.

Terkait waktu makan di restoran, Rana mengatakan bahwa rata-rata pengunjung menghabiskan waktu di restoran selama 45-60 menit.

Menanggapi waktu makan selama 20 menit ini, ia mengatakan agar para pengelola usaha kuliner dapat mengikuti kebijakan ini dengan disiplin.

"Kalau untuk kafe cepat saji mungkin bisa. Namun tidak untuk yang menyiapkan makanan dengan bahan dasar agak sulit ya. Tapi saya rasa dengan peraturan ini, semua pelaku usaha akan memaksimalkan waktu 20 menit ini," jelasnya.