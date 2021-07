Foto Terbaru Anya Geraldine Singgung PPKM, Pose Selebgram Cantik Disorot: Posisinya Kok Gitu? 

TRIBUN-MEDAN.com - Sosok artis yang juga dikenal segabai selebgram, Anya Geraldine kerap menuai sorotan netizen di setiap unggahannya di media sosial.

Ya, selebgram yang kerap mengunggah foto-foto seksi itu kerap diberi perhatian oleh para pengikut pria di media sosial, terlebih di Instagram.

Terlebih pada unggahan terbarunya pada hari Minggu 25 Juli 2021. Anya Geraldine kembali menuai sorotan dari unggahannya itu.

Anya Geraldine - (IG)

Unggahannya kali ini menyinggung pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) lanjutan, seperti caption yang menyerta dalam unggahannya itu.

Di masa PPKM lanjutan ini, siapapun memang tengah dilanda rasa jenuh. Pasalnya aktivitas yang dibatasi demi memutus rantai penyebaran Covid-19 wajib untuk dilakukan.

Dan sosok publik figur yang juga dilanda kejenuhan dan bosan adalah si cantik Anya Geraldine.

PPKM yang diperpanjang hingga 25 Juli 2021, meminta agar masyarakat diharapkan tetap beraktivitas di rumah guna memutus rantai penularan Covid-19.

“Do not disturb. PPKM: no make up errday,” sebut Anya di laman Instagramnya, Minggu (25/7).

Tampak wajah Anya Geraldine yang natural tanpa polesan make up itu menunjukkan mimik wajah jenuh dan bosan di rumah.

Dari visual gambar yang dipamerkannya itu, Anya hanya mengenakan tanktop saja.