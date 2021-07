Hotel Grand Mercure Medan Angkasa Hadirkan Makanan Oriental Berkonsep 'Halal dan Healthy Food'

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Grand Mercure Medan Angkasa kembali menyapa Anda dengan kehadiran menu-menu oriental terbaru.

Kehadiran kami untuk lebih membawa Medan menjadi wisata kuliner dan lebih menggaungkan program 'Medan as the Kitchen of Asia'.

Program yang memberi tantangan baru untuk kami agar lebih inovatif dalam menghadirkan beragam cita rasa masakan yang bisa menambah pengalaman Anda untuk lebih berexplorasi mencicipi menu-menu pilihan kami.

Konsep “Halal dan Healthy Food” tetap kami diterapkan, untuk menjaga kepercayaan anda sebagai konsumen kami.

Menu yang kami usung kali ini lebih kepada cita rasa spesial makanan oriental seperti Chicken Kung Pao, Beef Chinese Black Pepper, Crispy Eggplant with Salted Egg dan Szechuan Lazy Chicken.

Dibandrol mulai harga IDR.38.000/porsi, Chinese Food sudah bisa anda nikmati.

Jangan takut, untuk ikut menjalankan program pemerintah kami menyediakan jasa pengantaran dan juga dibawa pulang (delivery and take away service).

Anda juga jangan lewatkan untuk menyaksikan Instagram Live kami di @grandmercuremedan untuk menyaksikan beberapa live cooking yang akan dipersembahkan oleh tim dapur kami. Tetap ikuti karena akan ada gimik-gimik yang dapat Anda peroleh di akhir sesi acara.

Kami tunggu pesanan Anda, dan tetap lakukan 5M (Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan dan Membatasi mobilitas). Tetap sehat dan tetap semangat.