Lama tak Muncul, Adik Kriss Hatta Kabarkan Kini Peluk Agama Islam, Cyndyana Lorens: Aku Tetaplah Aku

TRIBUN-MEDAN.com - Adik Kriss Hatta, Cyndyana Lorens belakangan jarang muncul di layar kaca setelah sebelumnya mulai mengikuti jejak sang kakak masuk ke dunia hiburan tanah air.

Cyndyana Lorens sebelumnya dikenal sebagai seorang pramugari.

Namun kontraknya sebagai pramugari berakhir pada Januari 2020 silam.

Ia sudah muncul menjadi bintang tamu di Pesbukers beberapa waktu silam.

Selain itu, ia juga memiliki cita-cita ingin menjadi penyanyi.

Potret kebersamaan Cyndyana Lorens dengan Kriss Hatta (INSTAGRAM/cyndyanalorens)

Belakangan ia tampak aktif bermain golf dan kini sudah memiliki seorang kekasih.

Baru-baru ini ia menceritakan kisahnya masuk agama Islam di akun media sosial Instagram miliknya.

Adik Kriss Hatta itu mengungkapkan perjalanan spiritualnya hingga berujung memeluk agama Islam.

Berikut tulisannya:

"Hey mau ceritaaa hehe, I knew I’ve been away from updating myself on my social media.