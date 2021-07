Wali Kota Medan Larang Restoran Sedang dan Besar Lakukan Ini di Masa Perpanjangan PPKM

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN- Wali Kota Medan Bobby Nasution larang restoran sedang dan besar layani pelanggan makan di tempat.

Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) nomor 4432/6512 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 di Kota Medan.

Adapun perbedaan perpanjangan ini dari pemberlakuan PPKM sebelumnya adalah dibolehkannya pedagang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk buka dengan makan di tempat (dine in) dengan batasan waktu 20 menit.

Adapun aturan ini tertuang dalam poin 12 Surat Edaran tersebut.

Pada pedagang restoran dan kafe berskala kecil boleh buka hingga pukul 21.00 WIB.

Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum :

a. Warung makan, warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai pukul 21.00 wib dan maksimal waktu makan untuk setiap pengunjung 20 (dua puluh) menit;

b. Rumah makan dan kafe dengan skala kecil yang berada pada lokasi sendiri dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas 25% (dua puluh lima persen) sampai pukul 21.00 wib dan maksimal waktu makan untuk setiap pengunjung 20 (dua puluh) menit serta dapat menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

c. Restoran/rumah makan, kafe dengan skala sedang dan besar baik yang berada lokasi tersendiri lerbelanjaan/mall hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat (dine in)

Tak hanya itu, pada pengusaha kecil jenis lainnya seperti jasa pangkas rambut dan cukur (barbershop) juga sudah dibolehkan buka hingga pukul 21.00 WIB.