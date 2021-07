BSI Catat Laba Bersih Semester I Rp1,48 Triliun, Pengguna Mobile Banking Tembus 2,5 Juta

Wakil Direktur Utama 1 BSI Ngatari, Direktur Utama BSI Hery Gunardi, Wakil Direktur Utama 2 BSI Abdullah Firman Wibowo, Direktur Information Technology BSI Achmad Syafii, Corporate Secretary and Communication BSI, Rosalina Dewi; Direktur Finance & Strategy BSI, Ade Cahyo Nugroho dalam paparan kinerja BSI semester 1 2021, Jumat (30/7/2021).

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN -PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) berhasil menorehkan kinerja impresif sepanjang semester I 2021 dengan membukukan laba bersih sebesar Rp 1,48 triliun, naik 34,29 persen secara year on year (yoy).

Selain itu, BSI juga catat pertumbuhan user mobile banking yang signifikan, menembus 2,5 juta pengguna.

Pada semester I tahun lalu, BSI mencatat perolehan laba bersih sebesar Rp1,1 triliun.

Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengungkapkan jika kenaikan laba pada semester I tahun ini dipicu oleh pertumbuhan pembiayaan dan dana pihak ketiga (DPK) yang berkualitas, sehingga biaya dana dapat ditekan.

Hal itu mendorong kenaikan pendapatan margin dan bagi hasil yang tumbuh sekitar 12,71 persen secara year on year (yoy).

“Untuk meningkatkan kinerja, pada tahun ini BSI fokus untuk menjaga kualitas pembiayaan dan memanage coverage ratio dengan tetap mendorong pertumbuhan bisnis yang sehat dan akselerasi kapasitas digital dan operasional,” ungkap Hery, Jumat (30/7/2021).

Dengan pertumbuhan laba yang signifikan, BSI dapat meningkatkan rasio profitabilitas. Hal itu ditandai dengan meningkatnya ROE (Return on Equity) dari 11,69 persen per Juni 2020 menjadi 13,84 persen per Juni 2021.

Adapun untuk menjaga pertumbuhan ke depan, Hery mengatakan BSI akan terus meningkatkan kapabilitas digital.

Pasalnya volume transaksi kanal digital BSI tumbuh signifikan sepanjang triwulan kedua 2021.

Hingga Juni 2021, nilai transaksi kanal digital BSI sudah menembus Rp 95,13 triliun. Kontribusi terbesar berasal dari transaksi melalui layanan BSI Mobile yang naik 83,56 persen secara yoy.