INNALILLAHI Kabar Duka Lagi dari Vokalis Geisha Setelah Ayah Meninggal, Regina: Tuhan Memampukan

Vokalis band Geisha, Regina Poetiray kembali memberikan kabar duka.

Kali ini Regina harus kehilangan sang nenek yang meninggal pada 28 Juli lalu, seminggu setelah ayahnya berpulang.

Kabar tersebut dibagikan Regina melalui laman Instagram pribadinya.

Ia mengunggah foto-foto kenangannya bersama sang nenek semasa masih hidup.

Vokalis Geisha Regina Poetiray (Warta Kota/Arie Puji Waluyo)

Menurut wanita 22 tahun itu, Tuhan sudah merencanakan yang terbaik sehingga ia menerima kenyataannya ini.

"Mungkin sebagai manusia akan berpikir 'Loh kok gini?!', tapi karna kita tahu Tuhan hidup di dalam kita, Tuhan memampukan kita untuk berpikir di dalam segala situasi, 'iya memang ini', dengan hati melimpah penuh dengan ucapan syukur," tulis Regina Poetiray, dikutip dari Instagram pribadi miliknya, Jumat (30/7/2021).

Tidak mau terus diselimuti kesedihan Regina menguatkan diri dengan menyebut sang nenek kini telah senang di alam yang berbeda.

Terkahir ia juga mengucapkan terimakasih atas semua kasih sayang yang telah diberikan omanya itu kepada dirinya semasa hidup.

"Sekarang, Oma udah happy banget ya nih ketemu sama Opa & Papa?! Sekangen itu ya Oma... hehehe," tulisnya.

"Thank you so so much for everything. I miss u so so much. I love love love u so so so so much, oma kesayangannya nona pake banget! and I know u know it, right Oma?!" Imbuh Regina.

Unggahannya sontak mendapatkan komentar duka cita dari para sahabat dan juga rekan musisi serta selebritis lainnya. Tak sedikit juga yang mendoakan agar Regina diberikan kekuatan.

Seperti diketahui sebelumnya, ayah Regina Poetiray pekan lalu baru saja meninggal dunia pada 21 Juli setelah berusaha berjuang melawan Covid-19.

