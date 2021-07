Jadi Ibu Tunggal, Cara Nikita Mirzani Menghidupi 3 Anaknya Jika Mati: Satu Anak Dapat Rp 40 Miliar

TRIBUN-MEDAN.com - Nikita Mirzani merupakan artis peran dan pembawa acara di Tanah Air.

Ia juga dikenal dengan nama panggilan Niki atau Nyai.

Orangtua Nikita Mirzani adalah Mawardi dan Djulelah.

Nikita memulai kariernya dengan mengikuti salah satu acara variety show, yaitu Take Me Out di Indosiar.

Setelah itu ia kemudian terjun ke dunia hiburan.

Kini, Nikita Mirzani dikenal sebagai artis kaya.

Tak tanggung-tanggung, dia sudah membekali asuransi masing-masing Rp 40 miliar, jika dirinya meninggal dunia.

Nikita Mirzani sumbang Rp 200 juta untuk korban bencana alam (Instagram/nikitamirzanimawardi_172)

Dia memiliki tiga orang anak sehingga total uang yang disiapkan adalah Rp 120 miliar.

Namanya mulai terkenal setelah mendapatkan tawaran peran di beberapa judul sinetron dan film.

Ia pernah bermain peran di film Tali Pocong Perawan 2, Comic 8, Malaikat Tak Bersayap, hingga Jodoh Wasiat Bapak.