SERBU, 3 Second Beri Diskon 50 Persen Cukup Tunjukkan Sertifikat Vaksin

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - 3 Second Dr Mansyur mengadakan diskon 50 persen hanya dengan menunjukkan ID sertifikat vaksinasi.

Diskon ini berlaku untuk pelanggan yang telah divaksin pada dosis pertama ataupun kedua.

Diskon dari sertifikat vaksin ini didapatkan untuk satu kali transaksi dengan minimal belanja 2 produk.

Tidak hanya 3 Second, berbagai merek produk juga tersedia dan bisa didapatkan di 3 Second Dr Mansyur seperti Greenlight, Moutley, Famo, FMC, Hanna, 3 Second Kids, Moutley Kids

Promo ini berlaku mulai dari 15 Juli sampai 15 Agustus 2021 di 3 Second jalan Dr Mansyur No.134b, Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan.

Seorang karyawan 3 Second Cabang Dr Mansyur Kota Medan, Ella mengatakan adanya promo ini merupakan sebagai apresiasi 3 Second kepada customer yang telah vaksin.

"Ini juga sebagai wujud dan bentuk dukungan 3 Second terhadap program vaksin di Indonesia, ".

"Jadi karena customer sudah berbelanja di 3 Second dan telah vaksin, jadi kami berikan promo ini sebagai bentuk nilai plusnya, " tuturnya, Jumat (30/7/2021).

Ia juga mengatakan selain dukungan program vaksin dengan mengadakan promo 50 persen, ini juga merupakan alasan terutama karena seluruh kru dari 3 Second juga harus di vaksin.

Ella juga mengatakan bahwa karena promo 50 persen ini, pengunjung semakin ramai dan stok barang semakin menipis setiap harinya.

