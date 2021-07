Vokalis Geisha Kabarkan Berita Duka, Ditinggal Oma Untuk Selamanya, Ini Potret Kedekatan Keduanya

TRIBUN-MEDAN.com - Vokalis band Geisha, Regina Poetiray kembali memberikan kabar duka.

Setelah ditinggalkan oleh sang ayah untuk selamanya, kini Regina harus kehilangan sang nenek yang meninggal pada 28 Juli lalu.

Hal ini diampaikannya dalam laman Instagram pribadinya.

Vokalis Geisha Regina Poetiray (Instagram)

Regina tampak mengunggah foto-foto kedekatan dengan perempuan yang biasa dipanggilnya oma itu.

Menurutnya itu, Tuhan sudah merencanakan yang terbaik sehingga ia menerima kenyataannya ini.

"Mungkin sebagai manusia akan berpikir 'Loh kok gini?!', tapi karna kita tahu Tuhan hidup di dalam kita, Tuhan memampukan kita untuk berpikir di dalam segala situasi, 'iya memang ini', dengan hati melimpah penuh dengan ucapan syukur," tulis Regina Poetiray, dikutip dari Instagram pribadi miliknya, Jumat (30/7/2021).

Tak mau terus diselimuti kesedihan Regina menguatkan diri dengan menyebut sang nenek kini telah senang di alam yang berbeda.

Terkahir ia juga mengucapkan terimakasih atas semua kasih sayang yang telah diberikan omanya itu kepada dirinya semasa hidup.

"Sekarang, Oma udah happy banget ya nih ketemu sama Opa & Papa?! Sekangen itu ya Oma... hehehe," tulisnya.

Kedekatan vokalis Geisha Regina Poetiray dan sang oma (Instagram)

"Thank you so so much for everything. I miss u so so much. I love love love u so so so so much, oma kesayangannya nona pake banget! and I know u know it, right Oma?!" Imbuh Regina.

Unggahannya sontak mendapatkan komentar duka cita dari para sahabat dan juga rekan musisi serta selebritis lainnya. Tak sedikit juga yang mendoakan agar Regina diberikan kekuatan.

Seperti diketahui sebelumnya, ayah Regina Poetiray pekan lalu baru saja meninggal dunia pada 21 Juli setelah berusaha berjuang melawan Covid-19.

Sang ayah meninggal dunia pada Rabu (21/7/2021).

Dilansir dari GridPop.ID, mendiang Reggy Poetiray menghembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Hermina Bekasi.

Perwakilan Regina Poetiray dari Musica Studios, Ofis membenarkan kabar duka tersebut.\

Menurut keterangan Ofis, beberapa waktu lalu ayahanda Regina sempat tepapar covid-19, walaupun telah dinyatakan negatif sebelum meninggal dunia.

“Terakhir chat dengan Almarhum beberapa hari lalu. Kemarin sih hasilnya sudah negatif,"

"Namun Tuhan berkehendak lain. Semoga beliau tenang di sana,” kata Ofis berdasarkan pesan yang diterima Grid.ID, Rabu (21/7/2021).

Dalam sebuah unggahan Instagram, Regina Poetiray juga turut menyampaikan kabar dukanya.

Tabah dengan takdir yang diberikan Tuhan, Regina mengungkapkan rasa bangganya akan sosok ayah.

“All is well. I love you so much, papa! No words can describe how blessed I am to have a great dad like you."

Tangkapan layar media sosial Vokalis Geisha Regina Poetiray saat memberikan kabar duka (Instagram)

"Berarti memang waktunya Tuhan buat papa sekarang ini. Seneng banget pasti ya papa sekarang! See you real soon, bigboss! Thank You so much, Jesus,” tulis Regina di keterangan Instagram