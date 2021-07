Wali Kota Medan Jadi Narasumber Seminar Nasional, Berikut Materinya yang Disampaikannya

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Wali Kota Medan, Bobby Nasution menjadi narasumber dalam Webminar Nasional dengan Tema Innovative Business Idea In the Era Of Physical Distancing yang digelar Universitas Prima Indonesia, Kamis (29/7/2021). Saat memberikan materi, ia bilang seorang entrepreneur bisa memanfaatkan digitalisasi.

"Dalam kondisi saat ini kita dipaksa untuk dapat memanfaatkan digitalisasi untuk memasarkan produk yang kita miliki," kata Bobby Nasution secara virtual dari Rumah Dinas Wali Kota Medan.

Ia menjelaskan, beberapa kegiatan yang dahulu dilakukan dengan bersetuhan langsung kini sekadar lewat virtual alias digital. Selain itu, Bobby Nasution juga menyampaikan bahwa Pemko Medan juga terus mendorong pelaku UMKM yang ada di Kota Medan untuk dapat memanfaatkan digitalisasi.

Tujuannya, agar dapat bertahan di tengah situasi pandemi saat ini salah satunya dengan memasukan produk UMKM ke e-katalog sehingga Pemko Medan dapat menggunakan produknya. Saat ini, ada sekitar 200 pelaku UMKM yang menjual berbagai makanan masuk kedalam e-katalog Pemko Medan.

Bahkan Pemko Medan terus membuka diri agar semakin banyak lagi pelaku UMKM yang bisa masuk ke E-Katalog agar produknya dapat di gunakan oleh Pemko Medan.

"Saya ingin Pemko Medan ini menjadi market bagi pelaku UMKM. Saya sudah perintahkan kepada seluruh jajaran baik itu yang dikantor Wali Kota, di Dinas, di Kecamatan maupun di Kelurahan semuanya wajib belanja makan dan minum menggunakan produk UMKM yang ada di wilayahnya masing-masing dengan menggunakan e-katalog."jelasnya.

Kedepanya Bobby Nasution berharap dengan menjadikan Pemko Medan sebagai market produk UMKM ini dapat terus berkembang sehingga dapat memperluas pasar produksinya hingga ke berbagai daerah atau bahkan ke berbagai negara.

"Selain memberikan pelaku UMKM kita market, kita juga terus memberikan pembinaan kepada pelaku UMKM kita agar dapat terus tumbuh semakin besar sehingga kita berharap pelaku UMKM ini dapat memperluas produksi pasarnya hingga ke berbagai daerah bahkan ke manca negara."harapnya.

Selain Wali Kota Medan, webminar ini juga mengundang narasumber Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Sandiaga Uno, dan turut di ikuti oleh para civitas akademisi, kelompok profesi, dan juga para mahasiswa.

