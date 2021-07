Harga Ikan Basah di Medan Masih Tinggi, Warga Beralih Konsumsi Ayam dan Tempe

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Harga ikan basah di pasar tradisional Kota Medan masih relatif tinggi pekan ini.

Dampaknya, sebagian warga masih enggan untuk membeli ikan basah dan memilih untuk membeli ayam, tempe, tahu dan juga telur atau ikan teri.

"Pilih beli ayam karena lagi murah ini, paling sekilo Rp22 ribu aja. Harga ikan udah Rp40 ribu per kilonya. Zaman lagi susah gini. Mending beli yang murah bisa makan sekeluarga," kata Ida warga yang sering berbelanja di Pasar Ikan Simpang Limun.

Selain Ina, warga Medan lainnya juga mengeluh akan mahalnya harga ikan yang tak kunjung turun. Padahal harga komoditas seperti cabai merah, bawang merah, bawang putih juga tomat dan sayuran lainnya di harga yang stabil.

"Kemarin saya baru masak ikan teri campur tahu dan tempe, bisa untuk sampai sore. Hari ini beli ayam dan telur juga. Semua harga mulai murah. Hanya harga ikan basah aja yang bertahan mahal. Kami di rumah ramai. Kalau beli sedikit ya untuk sekali makan aja. Makanya pilih yang murah ajalah dikondisi sekarang," ujarnya.

Uci, pedagang ikan basah, mengatakan bahwa harga ikan basah yang cukup mahal sudah bertahan sejak April 2021.

Mahalnya harga ikan ini lantaran memang sudah dari agen sudah mematok harga mahal dikarenakan cuaca buruk sehingga nelayan sulit mendapatkan ikan.

"Hari ini harga ikan dencis Rp 40 ribu per kg, ikan kembung Rp 42 ribu per kg, ikan kakap merah Rp 50 ribu per kg, ikan tongkol Rp 44 ribu per kg. Harga seafood seperti udang mulai dari Rp 55 ribu per kg, cumi-cumi Rp 80 ribu per kg. Sementara ikan aso dan ikan caru yang murah Rp 20 ribu per kg itupun ikannya kecil-kecil dan banyak orang yang kurang suka," jelas Uci.

Harga cabai merah masih stabil di akhir pekan ini mulai dari harga Rp 20 ribu per kg untuk jenis cabai kota.

Sedangkan cabai asal Berastagi dijual Rp 32 ribu per kg. Cabai rawit hijau Rp 44 ribu per kg, cabai hijau Rp 24 ribu per kg, bawang merah Rp 32 ribu per kg, bawang putih Rp 28 ribu per kg dan tomat Rp 6 ribu per kg.

Terpisah, di Pasar Petisah Medan, harga ikan basah juga masih bertahan mahal. Seperti ikan dencis Rp 40 ribu per kg, ikan tongkol Rp 40 ribu per kg, ikan kembung Rp 45 ribu per kg, ikan kakap Rp 65 ribu per kg. (cr13/tribun-medan.com)