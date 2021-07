MODUS BARU Perampokan, Pelaku Pura-pura Kehabisan Bensin dan Minta Tolong ke Korban

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN-Dua pemuda masing-masing berinisial FAR (19) dan HAS (18), warga Desa Sukamaju, Kecamatan Sunggal diamankan tim khusus anti bandit (Tekab) Polsek Sunggal.

Keduanya melakukan modus baru perampokan, yakni dengan cara pura-pura kehabisan bensin dan menggasak motor milik korbannya RS (14) pada Rabu (28/7/2021) siang.

Kanit Reskrim Polsek Medan Sunggal, AKP Budiman Simanjuntak menjelaskan, awalnya korban RS melintas di Jalan Sukamaju mengendarai motor Honda Supra BK 5156 AFN.

Tiba-tiba korban diberhentikan oleh pelaku dengan alasan meminta tolong karena sepeda motornya mogok.

Merasa tak curiga, selanjutnya korban memberi sepeda motornya dibawa oleh FAR, sedangkan korban dibonceng.

Setelah tiba di tempat kejadian, korban disuruh turun, lalu FAR membawa sepeda motor korban dengan alasan mau mengambil uang ke rumah untuk membeli bensin, sedangkan HAS menemani korban.

Setelah FAR pergi, tidak berapa lama kemudian, HAS minta tolong kepada korban untuk mendorong sepeda motor HAS yang tadinya mogok dan korban membantu HAS mendorong sepeda motor tersebut.

Setelah sepeda motornya menyala, rupanya HAS langsung kabur.

Korban yang kaget menghalangi HAS, tapi kena tinju hingga terjatuh.

Pascakejadian, korban melapor meminta tolong kepada warga setempat untuk memberitahukan hal tersebut kepada orang tuanya untuk membuat laporan ke Polsek Medan Sunggal.