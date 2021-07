Perampok Motor Bermodus Pura-pura Mogok Ditangkap Polsek Sunggal, Targetnya Remaja Polos!

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Dua orang pemuda inisial FAR (19) dan HAS (18), warga Desa Sukamaju, dijebloskan ke sel tahanan Polsek Medan Sunggal setelah merampas sepeda motor milik seorang remaja, RS (14).

Kanit Reskrim Polsek Medan Sunggal AKP Budiman Simanjuntak mengatakan, pada Rabu (28/7/2021) siang, korban melintas di Jalan Sukamaju dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra.

Di tengah jalan, ia dihentikan oleh FAR yang mengaku sedang mencari-cari pertolongan karena motornya mogok.

Merasa tak curiga, selanjutnya korban memberi sepeda motornya dibawa oleh FAR sedangkan korban dibonceng.

Setelah tiba di tempat kejadian, FAR mengatkan ingin pergi mengambil uang ke rumah untuk membeli bensin. Ia meminta korban menunggu di lokasi bersama HAS.

Setelah FAR pergi, tidak berapa lama kemudian, HAS meminta korban untuk mendorong sepeda motor HAS yang tadinya mogok.

Setelah sepeda motornya menyala, rupanya HAS langsung kabur. Korban sempat menghalangi dan HAS pun memukul korban hingga terjatuh.

Korban yang kebingungan akhirnya meminta tolong kepada warga setempat untuk memberitahukan hal tersebut kepada orang tuanya untuk membuat laporan ke Polsek Medan Sunggal. Namun dalam perjalanan korban melihat sepeda motornya terparkir di salah satu warung tuak, sehingga langsung memberitahukan kepada bapaknya.

Pelaku yang sudah tertangkap basah pun tidak dapat mengelak lagi. Warga yang ada di sekitar lokasi pun langsung mengeroyok keduanya.

Budiman mengatakan pelaku sebenarnya ada tiga orang, namun satu orang lagi berhasil melarikan diri.

Berdasarkan pengakuan pelaku, perbuatan ini bukan pertama kali dilakukan oleh keduanya. Mereka menyasar anak-anak atau remaja yang sedang berkendara.

"Mereka juga mengakui beberapa hari sebelumnya juga telah melakukan perbuatan dan modus yang sama dan korban juga masih anak di bawah umur," kata Kanit Reskrim Polsek Medan Sunggal, AKP Budiman Simanjuntak, Sabtu (31/7/2021).

Atas perbuatannya pelaku dikenakan pasal 364 subsider 372 KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara.

Polisi juga turut mengamankan beberapa barang bukti berupa sepeda motor Honda Supra BK 5156 AFN.

"Saat ini, barang bukti berupa sepeda motor Honda Supra BK 5156 AFN milik korban dan kedua tersangka sudah kita tahan di RTP Polsek Sunggal dan kita persangkakan melanggar pasal 365 subs 372 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara, sedangkan pelaku yang melarikan diri kami himbau untuk menyerahkan diri karena identitasnya sudah kita kantongi," katanya. (cr25/tribun-medan.com)