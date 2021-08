SOSOK Chelsea Hadi, Penyanyi Asal Medan Yang Bangun Yayasan untuk Anak Putus Sekolah

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Memiliki bakat menyanyi sejak berumur lima tahun, kini di usia 25 tahun, Chelsea Hadi sudah mengeluarkan tiga single.

Teranyar, Chelsea mengeluarkan Single 'True' berduet dengan penyanyi Freddy Kesuma pada di penghujung Juli 2021.

Untuk single True ini, Chelsea dan Freddy menggarap dalam waktu dua bulan dengan proses penulisan lirik selama dua hari.

"True ini berkisah tentang seseorang yang sudah melalang buana, akhirnya menemukan pasangan sejatinya," ungkap Chelsea, Sabtu (31/7/2021).

Selain True, single pertama Chelsea bertajuk Better Off pada tahun 2019 dan Im Sorry For The Pain pada Maret 2021 ini berduet dengan Xcorpio.

Gadis kelahiran 1996 ini bercerita bahwa bakat bernyanyinya sudah tampak sejak di bangku TK saat acara festival hingga akhirnya dirinya mulai ketagihan mengikuti ajang kompetisi bernyanyi.

"Aku mulai nyanyi saat berumur lima tahun, jadi panggung pertama aku 5 tahun waktu aku TK. dari situ mungkin kelihatan sama orang tua aku kalau ada bakat menyanyi, akhirnya mulai SMP ikut lomba menyanyi tingkat lokal," ujarnya.

Tak hanya itu, bakat Chelsea semakin meningkat lantaran tak hanya dirinya, namun juga keluarganya yang ternyata mengalir darah seni.

"Kalau menyanyi ini jadi aku memang berasal dari keluarga seniman. Walaupun semuanya punya profesi di bidang masing-masing tapi darah seninya lumayan kental, jadi ibu aku itu penyanyi juga di gereja, Abang aku pemain drum, dan papa aku sempat main saxophone jadi memang satu keluarga senang sama musik," tutur Chelsea.

Untuk mengasah bakat bernyanyi, orangtuanya turut mendukung dengan memasukkan Chelsea ke sekolah vocal yang dimentori Ester Simbolon.