Di Tengah Pandemi Covid-19, 5 Youtuber Indonesia Penghasilan Tertinggi di Juli 2021, Ini Juaranya!

Di tengah pandemi covid-19, para youtuber malah mendapatkan pemasukan yang semakin tinggi. Inilah 5 Youtuber Indonesia dengan penghasilan tertinggi di Juli 2021.

TRIBUN-MEDAN.COM - Daftar youtuber Indonesia dengan gaji bulanan tertinggi tetap masih dikuasai 5 channel. Tertinggi yakni Deddy Corbuzier.

Sementara, Rans Entertaiment (Raffi Ahmad dan Nagita Slavina), Baim Paula (Baim Wong dan Paula Verhoeven), AH (Atta Halilintar) dan Ricis Official (Ria Ricis) juga masuk daftar.

Memang, Deddy Corbuzier kini masih menduduki peringkat teratas daftar Youtuber Indonesia dengan penghasilan bulanan paling tinggi saat ini.

Di Indonesia, daftar Youtuber paling tajir masih didominasi artis dan presenter.

Per akhir bulan Juli 2021, Deddy Corbuzier bertahan sebagai Youtuber dengan perkiraan penghasilan bulanan tertinggi di Indonesia.

Deddy Corbuzier Youtuber Indonesia (YouTube)

Mengacu data Social Blade, Sabtu (31/7), Deddy Corbuzier menjadi youtuber Indonesia dengan perkiraan penghasilan tertinggi, yakni di rentang US$ 28.200 - US$ 451.100. Jumlah itu setara Rp 408,90 juta - Rp 6,54 miliar (kurs Rp 14.500 per dollar AS).

Deddy Corbuzier menggeser dominasi Raffi Ahmad sebagai youtuber Indonesia dengan perkiraan penghasilan tertinggi.

Raffi Ahmad sempat menjadi youtuber Indonesia paling tajir dalam beberapa bulan terakhir.

Lewat akun Rans Entertainment, kini Raffi Ahmad menduduki posisi kedua youtuber Indonesia paling kaya dengan estimasi penghasilan bulanan US$ 23.400 - US$ 374.600 setara Rp 339,30 juta hingga Rp 5,43 miliar.