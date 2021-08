JADWAL FINAL Bulutangkis Greysia Polii/Apriyani Rahayu VS Chen Qing Chen/Jia Yi, Catatan Pertemuan

TRIBUN-MEDAN.com - Indonesia berpeluang mendapat medal emas dari cabang olah raga bulutangkis ganda putri di Olimpiade Tokyo 2021.

Greysia Polii/Apriyani Rahayu telah lolos ke final akan berhadapan dengan penantangnya Chen Qing Chen/Jia Yi Fan (China).

Jadwal Greysia Polii/Apriyani Rahayu di final bulutangkis Olimpiade 2021 besok siang, Senin 2 Agustus 2021.

Pertarungan Greysia Polii/Apriyani Rahayu lawan Chen Qing Chen/Jia Yi Fan akan berlangsung di Musashino Forest Plaza.

Pertandingan Greysia Polii/Apriyani Rahayu vs Chen Qing Chen/Jia Yi Fan bisa disaksikan melalui tayangan TV Indosiar, TVRI dan live streaming Vidio mulai pukul 11.00 WIB.

Namun, Lee So Hee/Shin Seung Chan (Korea) vs Kim So Yoeung/Kong Hee Yong (Korea) berlaga terlebih dahulu dalam perebutan medali perunggu. Lalu kemudian, dilanjutkan laga final bulutangkis Olimpiade 2021.

Jelang Lawan Chen Qing Chen/Jia Yi Fan (China)

Pada partai final nanti, Greys/Apri akan menghadapi wakil China, Chen Qing Chen/Jia Yi Fan.

Dalam catatan 9 pertemuan terakhir keduanya, Chen/Jia lebih banyak meraih 6 kemenangan. Sedangkan Greysia/Apriyani baru 3 kali.

Awal pertemuan Greysia/Apriyani dengan Chen/Jia terjadi di Prancis Open 2017 lalu.