Fitur Tabungan Permata moxaKu, Fasilitasi pengguna untuk buka rekening PermataBank di Aplikasi Moxa

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN- Moxa sebagai aplikasi penyedia produk keuangan digital milik dari Astra Financial bersama PermataBank meluncurkan inovasi layanan terbaru Tabungan Permata moxaKu.

Dengan fitur baru ini, pengguna dapat membuka tabungan langsung melalui aplikasi Moxa tanpa perlu berkunjung ke kantor bank.

Tabungan Permata moxaKu merupakan kolaborasi PermataBank dan Moxa dimana pelanggan dapat menikmati berbagai keuntungan.

Dengan hanya mengisi saldo Rp 100.000, pelanggan dapat menikmati gratis biaya administrasi tabungan dan kartu debit, gratis biaya transfer antar bank dan tarik tunai, serta 5 persen cashback saat berbelanja di SPBU sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, nantinya pelanggan dapat menikmati berbagai layanan keuangan Astra Financial, mulai dari pembiayaan mobil, motor atau multiguna, pembiayaan haji/ umroh, asuransi umum dan jiwa, penyewaan mobil dan pembayaran digital AstraPay.

“Kerja sama Moxa dan PermataBank, sebagai Bank BUKU IV yang terdepan dan inovatif dalam layanan digital, melengkapi ekosistem digital Astra Financial yang senantiasa hadir di setiap fase kehidupan masyarakat.

Bersama PermataBank, Moxa bertujuan mendorong inklusi keuangan di Indonesia dengan menyediakan akses layanan perbankan digital yang aman bagi masyarakat.

Kerja sama ini sejalan dengan visi Astra Financial untuk menjadi mitra keuangan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ungkap Suparno Djasmin, Director in Charge Astra Financial.

Direktur Teknologi dan Operasi PermataBank, Abdy D. Salimin, mengatakan, dengan teknologi Application Programming Interface (API) PermataBank yang ditanamkan di aplikasi Moxa, customer bisa langsung membuka rekening Tabungan Permata moxaKu secara on-line, real-time, dan aman di masa pandemi.

Pengembangan layanan pembukaan rekening menggunakan jalur API ini merupakan inisiatif digital yang pertama tersedia di Indonesia.