SIARAN LANGSUNG Live Streaming Greysia Polii/Apriyani Rahayu vs Chen/Jia Yi, Link Live Bulutangkis

TRIBUN-MEDAN.com - Tonton siaran langsung final bulutangkis Olimpiade pertarungan ganda putri Indonesia Greysia Polii/Apriyani Rahayu lawan Chen Qing Chen/Jia Yi Fan (China),Senin (2/8/2021) hari ini.

Siaran link live streaming Greysia Polii/Apriyani Rahayu vs Chen Qing Chen/Jia Yi Fan tayang hari ini.

Indonesia berpeluang mendapat medal emas dari cabang olah raga bulutangkis ganda putri di Olimpiade Tokyo 2021.

Greysia Polii/Apriyani Rahayu telah lolos ke final akan berhadapan dengan penantangnya Chen Qing Chen/Jia Yi Fan (China).

Pertarungan Greysia Polii/Apriyani Rahayu lawan Chen Qing Chen/Jia Yi Fan akan berlangsung di Musashino Forest Plaza.

Pertandingan Greysia Polii/Apriyani Rahayu vs Chen Qing Chen/Jia Yi Fan bisa disaksikan melalui tayangan TV Indosiar, TVRI dan live streaming Vidio mulai pukul 11.00 WIB.

Namun, Lee So Hee/Shin Seung Chan (Korea) vs Kim So Yoeung/Kong Hee Yong (Korea) berlaga terlebih dahulu dalam perebutan medali perunggu.

Lalu kemudian, dilanjutkan laga final bulutangkis Olimpiade 2021.

