Lowongan Kerja Medan, PT Mayora Indah Buka Loker Bagi Lulusan D3

TRIBUN-MEDAN.com - PT Mayora Indah Tbk atau Mayora group adalah salah satu kelompok bisnis produk konsumen di Indonesia yang didirikan pada tanggal 17 Februari 1997.

Saat ini Mayora Group membuka lowongan kerja yang akan di Posisikan sebagai Kepala Gudang. Ditempatkan di Siborong-borong Sumatera Utara.

Adapun kualifikasi

Usia Maks. 35 tahun Pendidikan min. D3 Semua Jurusan Memiliki pengalaman di bidang yang sama min. 1 tahun di perusahaan FMCG Menguasai oprasional Microsoft Excel Bersedia bekerja melebihi jam kerja Bersedia ditempatkan di Siborong-borong Sumatera Utara

Jika Kamu memiliki kualifikasi di atas, kamu dapat mengirimkan CV ke Email Cnnssbo.pga@mayora.co.id

PT Mayora Indah telah menghasilkan Produk berkualitas yang saat ini menjadi merek terkenal di dunia. Seperti, Kopiko, Danisa, Astor, Energen, Torabika dan lain-lain

Tentang Mayora Indah

PT. Mayora Indah Tbk. (Perseroan) didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik pertama berlokasi di Tangerang dengan target market wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Setelah mampu memenuhi pasar Indonesia, Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana dan menjadi perusahaan publik pada tahun 1990 dengan target market; konsumen Asean.

Kemudian melebarkan pangsa pasarnya ke negara negara di Asia. Saat ini produk Perseroan telah tersebar di 5 benua di dunia.

Sebagai salah satu Fast Moving Consumer Goods Companies, PT. Mayora Indah Tbk telah membuktikan dirinya sebagai salah satu produsen makanan berkualitas tinggi dan telah mendapatkan banyak penghargaan.

Adapu penghargaan tersebut diantaranya adalah “Top Five Best Managed Companies in Indonesia” dari Asia Money. “Top 100 Exporter Companies in Indonesia” dari majalah Swa.

“Top 100 public listed companies” dari majalah Investor Indonesia, “Best Manufacturer of Halal Products” dari Majelis Ulama Indonesia, Best Listed Company dari Berita Satu.

“Indonesia’s Corporate Secretary Award, Top 5 Good Corporate Governance Issues in Consumer Goods Sector, dari Warta Ekonomi dan banyak lagi penghargaan lainnya.

