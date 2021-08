Mantan Kabid PPD Disdik Tebing Tinggi Divonis 7 Tahun Penjara terkait Kasus Korupsi Pengadaan Buku

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Sempat menangis tersedu-sedu di persidangan hingga mengaku dikambing hitamkan atasan, Mantan Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar (PPD) Dinas Pendidikan Tebingtinggi, Efni Efrida kini divonis 7 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (2/8/2021).

Hakim Ketua Jarihat Simarmata menilai perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 UU No 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Dikatakan hakim, terdakwa terbukti bersalah melakukan korupsi dana pengadaan buku panduan pendidikan SD dan SMP di Disdik Tebingtinggi hingga mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp 2,3 Miliar.

"Menjatuhkan terdakwa Efni Efrida oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun penjara denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan," ucap Hakim.

Selain itu, terdakwa juga dibebankan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 392 juta lebih.

Dengan ketentuan, apabila tidak sanggup mengembalikan dalam jangka waktu satu bulan, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk negara.

"Jika tidak punya harta yang cukup untuk mengganti kerugian tersebut maka diganti pidana penjara selama 3 tahun," cetus hakim

Selain Efni, majelis hakim juga menghukum Masdalena Pohan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) selama 4 tahun 6 bulan penjara denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Hukuman keduanya jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Khairur Rahman, yang semula menuntut terdakwa Efrni Efrida selama 8 tahun denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Sementara terdakwa Masdalena semula dituntut 5 tahun 6 bulan penjara, denda Rp 200 juta, subsidair 6 bulan kurungan.