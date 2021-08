Marvel Jelaskan Kaitan Iron Man dengan Film Terbaru Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Adegan Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings yang akan dirilis 3 September 2021.

TRIBUN-MEDAN.com - Marvel segera merilis film terbarunya yang berjudul Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Presiden Marvel Studios, Kevin Feige, mengatakan alur cerita film Sang-Chi memiliki keterkaitan cerita dengan Marvel Cinematic Universe sebelumnya, yakni Iron Man.

"Kami akan kembali ke awal dari Marvel Cinematic Universe. Kami akan memiliki kuncian peristiwa, dan peristiwa itu ketika Tony Stark menjadi Iron Man. Ia membangun senjata untuk sebuah organisasi, dan organisasi tersebut adalah Ten Rings," ujar Kevin Feige dalam channel Youtube Marvel Entertainment.

Alur waktu akan kembali ketika diculiknya Tony Stark oleh organisasi kriminal bernama Ten Rings.

Tak hanya diculik, Tony Stark juga dipaksa untuk membuat senjata bagi Ten Rings.

Ten Rings sendiri merupakan organisasi yang dipimpin oleh ayah dari Sang-Chi, Wenwu atau yang dikenal dengan The Mandarin (Tony Leung Chiu Wai).

Di film Iron Man, the Mandarin merupakan musuh dari Tony Stark.

Sang Chi sendiri dikisahkan melarikan diri dari keluarganya dan hidup di kota, lantaran tidak mau menjadi pemimpin dari organisasi kriminal Ten Rings.

Nantinya, Sang-Chi tidak dapat menghindari masa lalunya dan akan bertarung melawan ayahnya sendiri.

Trailer terbaru film Sang-Chi sendiri sudah dirilis di Youtube Marvel Entertainment pada 25 Juli 2021 lalu.

Film ini akan tayang pada 3 September 2021 mendatang dan tokoh utama Sang-Chi akan diperankan oleh aktor keturunan Tiongkok-Kanada, Simu Liu.

Kali ini, Marvel menggandeng Destin Daniel Cretton sebagai sutradara Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Naskah film ini juga akan ditulis oleh Destin Daniel Cretton dan David Callaham. Film ini akan menjadi debut dari Simu Liu di Marvel Cinematic Universe.

Selain Simu Liu dan Tony Leung, Sang-Chi and The Legends of The Ten Rings juga akan dibintangi oleh Awkwafina, Michelle Yeoh, Tim Roth hingga Benedict Wong. (Tribunnews)