SOSOK Wahyuni Pra Rahelia, Pesepakbola Wanita Sumut yang Pernah Ikut Silat

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN- Geliat cabang olahraga (cabor) sepakbola dan futsal, sejatinya bukan hanya milik kaum pria semata.

Banyak juga wanita mulai memainkan olahraga tersebut, bahkan menjadikannya sebagai profesi (atlet).

Satu di antaranya, dara asal Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang, Wahyuni Pra Rahelia. Ia merupakan kapten tim sepakbola Women Academy Kwarta.

Kepada www.tribun-medan.com, ia mengisahkan prosesnya hingga memutuskan untuk menjadi seorang pesepakbola wanita.

"Dari kelas 2 SD saya sudah main bola. Saya suka main bola. Ya teman-teman saya juga banyak yang cowok. Ditambah rumah saya juga di sebelah lapangan sepakbola," ucapnya kepada Tribun Medan, Selasa (2/8/2021). Lanjutnya, hingga SMP, ia pun pernah bergabung dalam sekolah sepakbola (SSB) Putra Laden di dekat rumahnya.

Akunya, di SSB itu, hanya ia yang berjenis kelamin perempuan.

Karena hal itu, ia pun memutuskan untuk pindah ke cabor silat. Olahraga ini ia geluti dari SMP hingga SMA kelas 2.

Namun tidak lama, ia kembali ke sepakbola karena di silat ia tidak didukung oleh orang tuanya.

"Saya ninggalin silat karena di tahun 2014 awal, saya izin sama orang tua ikut event silat ke Riau. Kami berangkat 20 orang, dan cuma saya sendiri yang membawa mendali. Tapi pas pulang, mata saya diperban dan org tua sempat marah disuruh berhenti ikut silat. He he he," ujarnya.

Di tahun 2014 ia juga dipanggil untuk mengikuti kompetisi sepakbola bertajuk Piala Pertiwi, sebagai perwakilan tim sepakbola puteri Sumatera Utara.

