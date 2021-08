Gaet Romelu Lukaku, Chelsea Tawari Rp 2,2 Triliun untuk Inter dan Janjikan Gaji Fantastis

TRIBUNMEDAN.COM, MEDAN - Chelsea masih terus berjuang memburu penyerang anyar Romelu Lukaku untuk bisa diterbangkan ke Kota London.

Penampilan yang kurang apik dari ujung tombaknya Timo Werner di sepanjang musim 2020/21, membuat pelatih Chelsea Thomas Tuchel mencari amunisi baru untuk mempertajam lini depan The Blues.

Dilansir tribunmedan.com dari twitter @FabrizioRomano menyebutkan skuad yang baru saja menyabet gelar Liga Champions ini siap memberi penawaran baru 120/130 juta Uero atau setara Rp 2,2 triliun.

Bahkan Chelsea mempersiapkan gaji fantasi untuk Lukaku bila merumput di Stamford Bridge dengan menawarkan gaji Rp203 miliar atau 12 juta Euro bersih per musim.

"Chelsea are preparing a new bid to sign Romelu Lukaku. Proposal expected around €120/130m after opening bid turned down by Inter [€100m + Marcos Alonso involved in the deal]. #CFC.

Chelsea are also offering Lukaku a long term contract for €12m net per season as salary," tulis Fabrizio.

Apabila transfer ini berhasil akan membuat penyerang asal Belgia menjadi pemain termahal yang pernah meninggalkan klub Serie A.

Dimana sebelumnya dipegang Paul Pogba dengan nilai 105 juta Euro saat Manchester United untuk mendatangkannya dari Juventus pada 2016 silam.

Sebelumnya, Tim asal kota London itu kabarnya telah mengajukan dua kali penawaran namun ditolak mentah-mentah oleh Inter.

Tawaran pertama bernilai 100 juta pound ditolak oleh Inter, dan tawaran kedua bernilai sama ditambah Marcos Alonso juga kembali ditolak.

Sulit meyakinkan Inter, The Blues lantas langsung melakukan manuver kepada Lukaku. Mereka menawarkan gaji mewah bernilai 15 juta euro atau setara dengan 254 miliar rupiah.

Nilai tersebut adalah gaji bersih setelah dipotong pajak, namun tawaran ini lagi-lagi ditolak.

(vic/tribunmedan.com)