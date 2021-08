LOKALATE Dukung Kembangkan Potensi Mahasiswa Melalui NgopInspirasi Sumatera Campus Hangout 2021

LOKALATE Dukung Mahasiswa Kembangkan Jiwa Kepemimpinan dan Kompetensi Pemasaran melalui NgopInspirasi Sumatera Campus Hangout 2021

TRIBUNMEDAN.ID, MEDAN – Sejalan dengan misinya menjadi sobat melek bagi anak muda Indonesia, LOKALATE, brand kopi kekinian asli Indonesia mengadakan #NgopInspirasi Sumatera Campus Hangout 2021, rangkaian webinar pengembangan jiwa kepemimpinan dan kompetensi pemasaran bagi 1.000 mahasiswa dari 20 lebih kampus ternama dari sepuluh provinsi se-Sumatera.

Rangkaian kegiatan diadakan sejak 16 Juli hingga 4 Agustus 2021, menghadirkan berbagai narasumber ahli praktisi industri dari Nutrifood dan eksternal.

Alif Patria Fauzi selaku manager Sumatera Bagian Utara dan Andy Gunardy manager Sumatera Bagian Selatan dari LOKALATE mengatakan, “LOKALATE mengadakan NgopInspirasi Sumatera Campus Hangout 2021 karena kami melihat besarnya potensi teman-teman mahasiswa dari Sumatera untuk pengembangan diri, khususnya di bidang kepemimpinan dan kompetensi pemasaran yang semakin dibutuhkan khususnya di era digital saat ini.

Sejalan dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan daya saing dan sumber daya manusia yang unggul, kami berharap program ini dapat mendukung teman-teman mahasiswa di Sumatera semakin ‘melek’ akan kompetensi abad 21 sehingga mereka siap mereka dalam memasuki dunia kerja nantinya serta menjadi pemimpin muda yang berdampak dan inklusif.”

“Program ini juga merupakan bagian dukungan dari LOKALATE terhadap program Kampus Merdeka dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dalam upaya ‘link-and-match’ antara dunia pendidikan tinggi / kampus dengan dunia industri,” tambah Alif Patria Fauzi dan Andy Gunardy.

Kegiatan LOKALATE #NgopInspirasi Sumatera Campus Hangout 2021 pun dibagi menjadi tiga sesi utama yang diadakan sepenuhnya secara virtual via Zoom, dengan menghadirkan para narasumber praktisi ahli.

Sesi pertama akan diadakan pada Jumat, 16 Juli 2021 pukul 09.00-11.00 WIB. Mengangkat tema ‘‘Leadership and Marketing

in Whole New World’, sesi ini akan menghadirkan dua narasumber, yaitu Dian Mariani (Human Resources Manager, Nutrifood) serta Nina Agustriana (Head of Area Marketing, Nutrifood).

Sementara itu, sesi kedua akan diadakan pada Sabtu, 24 Juli 2021 pukul 09.00-11.00 WIB. Menghadirkan dua pembicara eksternal yakni Yosefine NL (Business Process Excellence Manager, Grab) dan Yuswohady (Managing Partner Inventure & Marketing Expert), sesi kedua ini akan membahas tentang ‘Welcoming Multiple Waves Economy’.

Untuk sesi ketiga sekaligus sesi terakhir, para mahasiswa berkesempatan untuk bertemu dan belajar langsung dengan Mardi Wu, CEO Nutrifood. Rencananya sesi ini akan diadakan pada Rabu, 4 Agustus 2021 pukul 09.00-11.00 WIB, dengan mengangkat tema ‘Building an Inclusive Culture’.

Seluruh kegiatan diadakan secara gratis. Peserta yang mengikuti kegiatan ini berkesempatan mendapatkan sertifikat serta voucher pulsa bagi peserta yang beruntung.

Peserta yang beruntung juga berkesempatan memperoleh voucher belanja produk kesehatan melalui Nutri Home Delivery dan tambahan special gift dari panitia dan mendapatkan voucher belajar dari Cakap.

Tidak hanya itu, beberapa orang terpilih akan berkesempatan mengikuti sesi ‘Mock-Up Interview’ dengan Human Resources Manager Nutrifood, yang tentunya akan sangat bermanfaat sebagai latihan persiapan wawancara dunia kerja nantinya.

Pendaftaran LOKALATE #NgopInspirasi Sumatera Campus Hangout 2021 sudah dibuka dan terbatas hanya untuk 1.000 orang pendaftar pertama.