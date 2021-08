Live Streaming Sepakbola Tim Putri USA vs Australia, Perebutan Medali Perunggu Olimpiade 2020

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Live streaming laga perebutan medali perunggu Olimpiade 2020 cabor sepak bola putri mempertemukan Amerika Serikat vs Australia pada, Kamis (5/8/2021) pukul 15.00 WIB di Stadion Ibaraki Kashima.

Kedua tim sebelumnya telah bertemu di babak penyisihan Grup G pada 27 Juli 2021 lalu dengan skor sama kuat kacamata.

Skuad tim sepak bola putri Australia pada laga ini bertekad untuk mengejar sejarah medali olimpiade pertama pada laga ini.

Meski pada laga semifinal, Australia harus mengaku keunggulan tim putri Swedia dengan skor tipis 0-1. Gol tunggal tim putri Swedia dicetak oleh sang penyerang Fridolina Rolfo pada menit 48.

Sementara, bagi skuad tim sepak bola putri Amerika bertekad menyudahi puasa gelar mereka usai pada gelaran Olimpiade 2016 Rio lalu mereka gagal meraih medali.

Meski tim sepak bola putri Amerika merupakan tim dengan gelar emas terbanyak. Pada laga semifinal, Alex Morgan dkk ditaklukkan negara tetangga mereka Kanada lewat skor tipis 0-1.

Meski dalam laga tersebut secara statistik Amerika lebih mendominasi permainan. Namun tumpulnya ujung tombak para skuad putri ini membuat mereka tak mampu menyamakan kedudukan.

Secara statistik lima laga terakhir, Amerika lebih memetik 2 kemenangan. Sementara Australia hanya meraih 1 kemenangan, dengan dua pertandingan terakhir berakhir dengan imbang.

Lima laga pertemuan terakhir USA vs Australia:

27-07-2021: USA vs Australia 0-0

05-04-2019: USA vs Australia 5-3

30-07-2018: USA vs Australia 1-1

08-07-2017: USA vs Australia 0-1

09-06-2015: USA vs Australia 3-1