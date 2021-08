Mantan Bendahara Pengeluaran BNNP Sumut Syarifa Dituntut 4 Tahun Penjara 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Syarifa, mantan Bendahara Pengeluaran Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumut dituntut 4 tahun penjara dalam sidang perkara korupsi penggunaan anggaran TA 2017 di Ruang Cakra 4 Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (4/8/2021).

"Meminta kepada majelis hakim yang menyidangkan, menuntut terdakwa Syarifa agar menjatuhkan hukuman selama 4 tahun penjara denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan," ujar Jaksa Penuntut Umum (JPU) Mustafa Kamal di hadapan Hakim Ketua Safril Batubara.

Dalam nota tuntutannya, JPU menyatakan terdakwa Syarifa melanggar Pasal 8 jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, lanjut JPU, terdakwa juga dibebankan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp756.530.000. Dengan ketentuan apabila dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, terdakwa tidak bisa membayar maka harta bendanya disita dan dilelang untuk negara.

"Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun," tegasnya.

Usai mendengarkan tuntutan JPU, majelis hakim memberikan kesempatan kepada penasihat hukum terdakwa untuk menyampaikan nota pembelaan (pledoi) pada sidang pekan depan. Mengutip surat dakwaan, perkara ini terjadi dalam kurun waktu antara bulan April sampai Desember 2017. Anggaran BNNP Sumut TA 2017 yang tercatat Rp17.700.782.000, dialokasikan untuk beberapa kegiatan.

Diantaranya, untuk belanja Pegawai (Gaji) sebesar Rp7.699.904.000. Belanja Barang sebesar Rp10.000.878.000, yang meliputi 4 bidang yakni Bidang Umum sebesar Rp1.844.958.000, Bidang Pemberantasan sebesar Rp3.970.188.000, Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp1.171.823.000, Bidang Rehabilitasi sebesar Rp3.013.909.000.

Kemudian, dalam melakukan kegiatan pencairan anggaran, masing-masing bidang mengajukan kebutuhan anggaran untuk melaksanakan kegiatan dalam bentuk Nota Pencairan Dana (NPD) dengan melampirkan Rencana Penarikan Dana (RPD) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu Andi Loedianto, melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saksi Soritua Sihombing.

Kemudian PPK melakukan verifikasi NPD dan RPD yang meliputi komponen kegiatan, kebutuhan anggaran dan sisa anggaran. Kemudian, apabila anggaran yang dimohonkan sesuai NPD dan RDP masih tersedia, maka oleh PPK menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dalam hal ini yang mempersiapkan Surat Permintaan Pembayaran tersebut adalah terdakwa Syarifa, PPK hanya menandatangani.

Bahwa selain terdakwa membuat dan mempersiapkan SPP, lanjut Jaksa terdakwa juga membuat dan mempersiapkan Surat Perintah Membayar (SPM), kemudian terdakwa menyerahkan dokumen tersebut kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) yaitu saksi Karjono, SP.