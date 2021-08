Penyerahan Penghargaan MURI untuk Wakil Bupati Madina Terkendala PPKM

TRIBUN-MEDAN.com, SIMALUNGUN - Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) mencatat beberapa rekor kepala daerah di Indonesia hasil Pilkada 2020 lalu.

Dari beberapa kepala daerah di Indonesia, dua di antaranya disabet kepala daerah di Sumatera Utara, yaitu Simalungun dan Mandailing Natal.

Senior Manager MURI Yusuf Ngadri saat ditemui di Rumah Dinas Wakil Bupati Simalungun - Zonny Waldi, Kamis (5/8/2021) menyebut mereka belum bisa menyerahkan beberapa piagam rekor karena keterbatasan gerak di masa Pandemi Covid-19.

"Hasil Pilkada itu kita mencatat beberapa rekor seperti di Mandailing Natal (Madina) perempuan lajang pertama yang menjabat sebagai wakil bupati dan untuk Simalungun, kepala daerah yang menggerakkan jalan gotong royong terpanjang selama 100 hari kerja," kata Yusuf.

Yusuf mengatakan, mereka sendiri belum ada rencana mengunjungi Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Azmi Utammi Nasution karena kondisi PPKM.

"Saya rasa belum bisa jalan karena kondisi PPKM ini, ya," kata Yusuf.

Wabup Madina Atika Azmi Utammi Nasution saat bertandang ke redaksi Tribun Medan. (TRIBUN MEDAN / DANIL SIREGAR)

Atika Azmi Utammi Nasution lahir di Kotanopan, Madina pada, 1 Desember 1993.

Dalam gelaran Pilkada 9 Desember 2020, perolehan suara Atika bersama pasangannya Ja'far Sukhairi Nasution bersaing tipis dengan pasangan Dahlan-Aswin. Sehingga berlanjut dengan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Hasilnya, Atika terpilih sebagai Wakil bersama bupati terpilih Ja'far Sukhairi Nasution politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang sebelumnya menjabat Wakil Bupati Madina.

Perempuan lulusan Master of Finance dari University of New South Wales Australia pada 2017 ini memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan terjun ke dunia politik. (alj/tribun-medan.com)