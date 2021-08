Menuju Labura Go Green 2022, Ibu PKK Labura Ikut Semarakkan Back To Green, Back To Great

Global Go Green Indonesia menggandeng para ibu PKK Labuhanbatu Utara (Labura) dalam kegiatan Back To Green, Back To Great, Selasa (3/8/2021).

TRIBUN-MEDAN.COM, LABUHANBATU UTARA - Global Go Green Indonesia menggandeng para ibu PKK Labuhanbatu Utara (Labura) dalam kegiatan Back To Green, Back To Great, Selasa (3/8/2021).

Kegiatan ini nantinya akan menjadi program Labura Go Green 2022 yang dimulai dari gerakan One Home One Green, di mana setiap ibu PKK Labura menanam di perkarangan rumah mereka menggunakan pupuk organik sebagai kampanye go green.

Selain itu, di lahan percontohan Pemkab Labura juga dilakukan penanaman pohon cabe organik.

Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Labura Hendri Yanto Sitorus didampingi Wakil Bupati Samsul Tanjung, Ketua DPR dan Ketua PKK dr ramadhona M.ked SpA beserta tim PKK lainnya.

Coach dr Oki Regar sebagai Founder & CEO Global Go Green Indonesia berharap semoga Labura menjadi contoh pemerintah yang peduli pada alam dan kesuburan tanah agar petani juga lebih ramah lingkungan dan lebih sukses ke depannya dengan dukungan oleh Global Go Green Indonesia.

“Hal ini sejalan dengan visi Global Go Green Indonesia, yakni: menjadi pejuang Go Green Indonesia, terutama pada alam dengan goal 2030 Indonesia bebas bahan kimia pada makanan, dan menurunkan polusi udara untuk kesehatan anak bangsa terjangkit radikal bebas,” ujar dr Oki yang merupakan Dokter Preneuer ini.

dr Oki juga menjelaskan, Global Go Green Indonesia memiliki misi yakni:

1. Menjalankan edukasi pada petani agar back to green pada tanaman mereka.

2. Mengajak the power of emak-emak untuk berperan serta menjadi pejuang go green salah satunya dengan mulai membuat lahan organik walaupun dengan sederhana di pekarangan rumah.

3. Mengajak dan edukasi para pengendara agar paham tentang CO2 atau gas beracun penyebab polusi udara dan radikal bebas.

dr Oki juga berharap, semoga kegiatan ini berjalan lancar, hingga tujuan utama dari kegiatan ini bisa tercapai.

Untuk diketahui, dr Oki Regar merupakan Founder & Presiden direktur Global Go Green Indonesia, Motivator, Dokter Preneuer, yang merupakan alumni FK UISU, dan alumni Akademi Trainer. Selain itu, dr Oki Regar juga merupakan penulis buku Karna Hidup Ini Indah. (*)