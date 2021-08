FARAH Quinn Dikira Siswa SMA saat Antar Putranya Sekolah, Bahkan Ditawari Gabung Tim Cheerleader

TRIBUN-MEDAN.com - Chef Farah Quinn kembali menjadi sorotan.

Pasalnya, chef cantik ini mengabarkan bawa anak laki-lakinya, Armand Quinn telah melanjutkan sekolahnya ke jenjang SMA.

Anak pertama Farah Quinn itu masuk ke Highland Prep Arizona, Amerika Serikat.

Ada hal menarik saat pertama kali Farah Quinn mengantar putranya ke sekolah.

Wanita yang pandai memasak itu mengaku sempat dikira siswa SMA.

Hal itu diungkapkan Farah Quinn dalam unggahan terbaru di laman Instagram pribadinya, @farahquinofficial, Sabtu 7 Agustus 2021.

Farah Quinn mengunggah potretnya saat mengantar Armand ke Highland Prep.

Wanita 41 tahun itu tampil seksi mengenakan kaus polo berwarna navy dan rok pendek berwarna putih.

Tak heran jika penampilannya ini membuat guru-guru di sekolah Armand mengira bahwa Farah Quinn masih siswa SMA.

"It’s Kakak @armand.quinn ‘s last weekend of Pre-Prep! My big boy is heading into high school