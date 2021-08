KABAR DUKA dari Marshanda, Unggahan Foto Caca Berdua di Medsos Dibanjiri Ucapan Doa Rekan Artis

TRIBUN-MEDAN.com - Aktris Marshanda membagikan kabar duka.

Sang nenek tersayang menghembuskan nafas terakhirnya pada Sabtu (7/8/2021).

Mantan kekasih Baim Wong itu menuliskan perasaan duka terdalam di Instagram pibadinya.

Marshanda juga membagikan fotonya bersama sang nenek semasa hidupnya.

"Innalillahi wa inna ilaihi roji’un. Ca ga percaya Oma udah ga ada. Ca sayang banget sama Oma. Dan Oma selalu sayang dan perhatian sama Caca. I can’t believe you’re gone," tulis Marshanda, dikutip Tribunnews, Sabtu (7/8/2021).

Lebih lanjut Marshanda tak menuliskan apa penyebab sang nenek meninggal dunia, Caca sapaannya itu lantas meminta doa untuk neneknya.

"Mohon doanya, agar Oma beristirahat di tempat terbaik disisi Allah SWT. Amin amin ya robbal ‘alamin," ungkap mantan istri Ben Kasyafani.

"Rest in love, rest in peace Oma Sofie Rustam Yusuf. I love you. Forever you will live in my heart," tutupnya.

Unggahannya tersebut lantas dibanjiri komentar dari para rekan selebritis lainnya yang ikut berduka dan mendoakan mendiang sang nenek.

Titik Terendah dalan Hidup Marshanda

Sebelumnya Artis Marshanda membeberkan apa saja titik titik terendah yang pernah dialaminya dalam hidup.