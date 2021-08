SETAHUN Berlalu, Ini Kabar Pengantin Viral Foto Prawedding Terkena Ledakan Lebanon

TRIBUN-MEDAN.com - Pernikahan seharusnya menjadi momen paling membahagiakan.

Namun wanita bernama Israa Seblani ini bahkan tak mau memajang foto pernikahannya karena terlalu menyakitkan.

Setahun yang lalu, Israa Seblani tengah melakukan foto pernikahan ketika tiba-tiba ledakan besar terjadi di Beirut, Lebanon pada Selasa 4 Agustus 2020.

Kala itu, video amatir Israa memakai baju pengantin sambil berlarian menyelamatkan diri sontak viral di media sosial.

Dikutip dari ABC, video tersebut diunggah oleh akun Twitter bernama @sidchan.

"My heart is so heavy

Saddest things ever

A bride during her wedding shoot as the explosion in beirut happens.

PRAY FOR LEBANON," bunyi caption yang dituliskan.

(Hatiku sangat hancur.