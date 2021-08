Ternyata 13 Tahun Lebih Tua, Inilah Sosok Pria Botak Adam Rosyadi Pacar Baru Agnez Mo

TRIBUN-MEDAN.com - Sosok Adam Rosyadi menjadi sorotan warganet setelah dikabarkan menjadi pacar Agnez Mo. Hal itu diketahui melalui komentar Agnez Mo di salah satu unggahannya di Instagram.

Dalam unggahan tersebut Agnez Mo sebenarnya mengunggah potretnya bersama sang keponakan.

Namun, terdapat seorang warganet yang menyinggung sosok Adam Rosyadi.

Komentar itu kemudian dibalas oleh Agnez Mo sembari mengungkapkan bahwa Adam Rosyadi adalah kekasihnya.

"He (Adam Rosyadi) is my boyfriend and u know it. U should be happy for me.

(Dia adalah pacarku dan kamu tahu itu.Kamu mestinya turut berbahagia untukku)," balas Agnez Mo.

Pengakuan Agnez Monica tersebut lantas ramai dikomentari oleh warganet lainnya.

Tidak sedikit yang mendukung hubungan keduanya meskipun terpaut usia cukup jauh.

Berikut sosok Adam Rosyadi, pria botak yang jadi pacar baru Agnez Mo selengkapnya

Sosok Adam Rosyadi

Berbeda dengan Agnez Mo, Adam Rosyadi diketahui berprofesi sebagai model fashion.