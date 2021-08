Verrell Bramasta Santer Kembali Dekat Natasha Wilona, Artis Cantik Febby Rastanty Justru Lakukan Ini

TRIBUN-MEDAN.COM - Kisah cinta para artis muda memang selalu menjadi sorotan.

Sempat dikabarkan menjadi wanita yang dekat dengan Verrell Bramasta, kondisi terkini Febby Rastanty terekam.

Kisah asmara Verrell Bramasta yang belakangan kembali dekat dengan Natasha Wilona itu membuat dua sosok wanita yang sebelumnya dikabarkan sedang menjalin hubungan spesial dengan dirinya ini ikut terseret.

Ya, seusai putus dengan Natasha Wilona sekitar dua tahun silam, selain dengan Febby Rastanty, Verrell memang sempat dikabarkan dekat Ranty Maria yang menjadi lawan mainnya di Sinetron Putri Untuk Pangeran.

Namun setelah kedekatannya dengan Natasha Wilona yang mulai kembali terlihat di depan publik, Verrell Bramasta hampir tak pernah lagi terlihat menghabiskan waktu dengan Febby Rastanty.

Ranty Maria dan Verrel Bramasta saat berperan dalam sinetron Putri untuk Pangeran (istimewa)

Berbeda dengan Febby Rastanty yang masih betah menjomblo, Ranty Maria justru makin terlihat mesra dengan Rayn Wijaya yang menjadi kekasihnya selama satu tahun belakangan, usai mulai jarang dikaitkan dengan Verrell Bramasta.

Keduanya kini mulai tak lagi ragu untuk tampil mesra di depan publik meski sebelumnya tampak menyimpan rapat kisah asmara mereka.

Nah, beda dengan Verrell Bramasta yang kembali ramai didoakan balikan dengan Natasha Wilona, dilansir melalui akun instagram pribadinya @febbyrastanty, Sabtu (7/8/2021) wanita berusia 25 itu justru sibuk menjalani pekerjaan dan bisnis miliknya.

Bahkan Febby Rastanty baru saja terlihat meluncurkan koleksi terbaru dari brand pakaian miliknya.

"IT’S OUT NOW! The newest collection of @thisisreveuse x @febbyrastanty, go grab yours guys!" tulis Febby.