El Rumi Lulus dari Inggris, Maia Estianty Berharap Nasib Putranya Mirip dengan Sosok Ini

TRIBUN-MEDAN.com - Putra kedua Maia Estianty baru saja berhasil menyelesaikan kuliahnya.

El Rumi pun mengikuti wisuda sebagai tanda kelulusan dari University of Westminster, Inggris.

Diapit Maia dan Irwan Mussry, El mengenakan selempang bertuliskan nama lengkapnya beserta gelar yang baru disandangnya.

Ayah sambungnya, Irwan Mussry juga menyatakan perasaan bangga pada putranya ini.

Irwan Mussry rayakan kelulusan El Rumi (Instagram @irwanmussry)

"It gives me such joy and pride to watch you wrap up this chapter of your life, and I can’t wait to see what’s in store for you next.

Tak lupa Irwan Mussry juga memberikan ucapan selamat wisuda atas kelulusan mantan kekasih Marsha Aruan tersebut.

"Happy Graduation @elelrumi - wish you continued success always. Much love, Dad."

Melihat unggahan dari Irwan Mussry ini, El Rumi pun mengucapkan terima kasih kepada ayah sambungnya melalui kolom komentar.

@elelrumi : "Thank you so much Daddy!"

Melalui laman Instagramnya, Maia juga mengungkapkan rasa bahagianya.