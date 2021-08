LUKAKU Resmi Berseragam Chelsea, Sudah Tes Kesehatan dan Segera Berlaga di Piala Super UEFA

TRIBUNMEDAN.COM, MEDAN - Romelu Lukaku satu langkah lagi berseragam Chelsea usai menyelesaikan tes medis pertama di Klinik Medis Columbus di Milan, Senin (9/8) siang waktu setempat.

Hal ini terlihat dari video yang dibagikan jurnalis Italia @fcin1908it, Eva Provenzano di akun twitternya dengan caption "Lukaku meninggalkan klinik tempat dia melakukan bagian pertama dari pemeriksaan medis," tulisnya.

“Pemain tiba sekitar pukul 13.30 di sebuah klinik yang tidak jauh dari rumahnya untuk tes medis dan kembali sekitar pukul 14.10. Dia bersama agennya, [Federico] Pastorello,” tambahnya.

Dalam video tersebut Lukaku juga terlihat sudah memegang jersey biru Chelsea di tangannya.

Hal ini diperjelas oleh cuitan dari Fabrizio Romano yang menyebutkan Romelu Lukaku baru saja menyelesaikan bagian utama dari tes medisnya sebagai pemain baru Chelsea pagi ini di Milano. 100 persen terkonfirmasi.

Romelu Lukaku has just completed main part of his medical tests as new Chelsea player today morning in Milano. 100% confirmed. #CFC

Romelu’s camp is now planning together with Chelsea for London flight this week. Deal to be announced in the next few days. #Lukaku

Seperti dilansir tribunmedan.com dari The Atheltic, Lukaku akan terbang ke London pada Selasa (10/8/2021) pagi waktu setempat untuk merampungkan kepindahannya ke Chelsea.

Ujung tombak asal Belgia tersebut akan didaftarkan Chelsea ke dalam skuad untuk menghadapi Villarreal dalam ajang Piala Super UEFA di Belfast pada Kamis (12/8) dini hari WIB.

(vic/tribunmedan.com)