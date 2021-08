Baru Meninggal Dunia, Musisi Ini Ternyata Sosok Penting Bagi 3 Putra Ahmad Dhani dan Maia Estianty

TRIBUN-MEDAN.COM - Baru-baru ini, kabar duka dibagikan oleh ketiga putra Ahmad Dhani dan Maia Estianty.

Ternyata sosok musisi Titok Sulistyo yang dekat dengan kehidupan Al El dan Dul telah meninggal dunia belum lama ini.

Ya, melalui unggahan di Instagram mereka, Al, El, dan Dul membagikan kabar sedih bak menyayat hati.

El Rumi membagikan berita duka itu lewat unggahan Story Instagramnya, @elelrumi, pada Senin (5/7/2021).

"Rest in peace, Om Titok (emoticon menangis)," tulis @Elrumi.

Unggahan El Rumi atas meninggalnya Titok_Sulistyo (Instagram @elrumi)

El Rumi juga menyebut sangat rindu dengan pemilik akun @titok_sulistyo tersebut.

"R.I.P Om @titok_sulistyo We will miss you a lot!," tulis El Rumi.

Menyusul unggahan El Rumi, sang adik Dul Jaelani turut membagikan kabar duka serupa.

Tak seperti sang kakak, Dul membagikan kabar duka lewat postingan Instagramnya, pada Senin (5/7/2021).

"Inalillahi.. Aku bersaksi omku ini manusia yang baik hatinya."