LIONEL Messi Resmi Berseragam PSG dengan Kontrak 2 Tahun, Sang Ayah Benarkan Sudah Teken Kontrak

TRIBUNMEDAN.com, MEDAN - Lionel Messi dikabarkan telah resmi bergabung dengan Paris Saint-Germain dengan kontrak dua tahun plus opsi untuk tahun ketiga.

Jurnalis Fabrizio Romano sudah memberi cap "Here We Go" untuk transfer Lionel Messi ke klub asal Prancis ini di akun Twitter resmi miliknya.

Menurut laporan Fabrizio Romano, PSG menawarkan kontrak berdurasi dua tahun, dengan opsi untuk diperpanjang tahun ketiga serta gaji sebesar 35 juta euro per tahun.

Apabila Jurnalis bola asal Italia itu sudah mencuit dengan jaminan "Here We Go", yang biasanya hampir pasti terlaksana menjadi kenyataan, untuk kepindahan Lionel Messi ke Parc des Princes.

Lionel Messi joins PSG... HERE WE GO! Total agreement completed on a two-years contract. Option to extend until June 2024. Salary around €35m net per season add ons included.