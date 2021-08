Satgas Covid-19 Siapkan Rusunawa Del Jadi Isolasi Terpusat di Toba

TRIBUN-MEDAN.com, TOBA - Kepala Sekolah SMA Unggul Del, Arini Parawi mengatakan, Satgas Covid-19 Toba akan menyiapkan Rusunawa Del menjadi ruang isolasi terpusat pasien Covid-19 di Kabupaten Toba.

Dikatakannya, pihak Satgas Covid-19 Kabupaten Toba telah melakukan kesepakatan dengan pihak Institut Teknologi (IT) Del soal penggunaan rusunawa Del menjadi ruang isolasi terpusat pasien Covid-19.

"Tidak ada kesepakatan perjanjian antara SMA Unggul Del dengan Satgas Covid-19 Toba, terkait pengggunaan asrama kami," ujar Arini Parawi, Rabu (11/8/2021).

"Tapi, terkait kesepakatan dengan Satgas Covid-19 Toba benar adanya, tetapi dengan IT Del atau yang mereka sebut rusunawa, bukan asrama SMA Unggul Del. Sudah saya dengar pernyataan Pak Bupati, tapi mungkin salah. Kan ada dua di sini asrama, yakni rusunawa IT Del dan SMA Unggul Del. Jadi yang benar itu, Asrama IT Del. Yang benar itu Asrama Intitute Teknologi Del," tegasnya.

Arini menambahkan, Asarama SMA Unggul Del harus steril.

"Asrama SMA Unggul Del itu harus steril. Dan kami juga tadi sudah langsung klarifikasi kepada dokter yang bagian dari Satgas juga bahwa Pak Bupati sudah ada pertemuan dengan rektor baru IT Del," terangnya.

Sebelumnya, Bupati Toba menjelaskan bahwa ruang isolasi terpusat tersebut memiliki 120 kamar. "Kamarnya itu ada 120," terangnya saat dikonfirmasi, Rabu (11/5/2021).

Diperkirakan, jumlah ruangan tersebut sudah cukup untuk ruang isolasi pasien Covid-19 di Kabupaten Toba. "Saya pikir, untuk saat ini sudah cukuplah," pungkasnya. (cr3/Tribun-Medan.com)