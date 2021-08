Ayahnya Rayakan Ultah Bareng Istri dan Anak, Teuku Rassya Juga Bawa Kekasihnya

TRIBUN-MEDAN.com - Ayah kandung Teuku Rassya yakni Teuku Rafly Pasya, baru saja berulang tahun.

Teuku Rafly yang dikenal sebagai mantan suami Tamara Bleszynski ini diduga berulang tahun ke-48.

Sang istri yang lebih muda 18 tahun, Nurah Syahfirah nampak memberikan ucapan manis di postingan Instagram-nya.

Baca juga: Doa Nabi Muhammad untuk Berbagai Penyakit, Amalkan Ayat dan Doa Mujarab Ini

"Happy birthday to love of my life

(selamat ulang tahun cintaku dalam hidup)," tulis Naurah.

Naurah membagikan video lawas-nya saat bersama sang suami hingga momen ijab kabul pernikahannya.

Baca juga: Syeikh Ali Jaber Ungkap Rahasia Besar Ayat Kursi : Jangan Tinggalkan Setiap Salat

Ulang tahun Rafly dirayakan meriah di rumah saja.

Naurah hanya mengundangan keluarga dan kerabat dekat.

Ia memastikan acaranya aman dan setiap yang hadir dipastikan negatif covid.

Yang menarik, putra sambung Naurah, nampak hadir ditemani sang kekasih.

Baca juga: Pantas Ariel NOAH Dijuluki Lady Killer, Artis Cantik Ini Ikut Beberkan Alasan Kagumi Sang Vokalis