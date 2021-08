Kisah Cintanya Tak Terlupakan, Ini Harapan Luna Soal Hubungannya dengan Ariel NOAH ke Depan 

TRIBUN-MEDAN.com - Kisah cinta Luna Maya dengan Ariel NOAH telah menjadi rahasia publik.

Apalagi, Luna Maya sempat dibuatkan lagu oleh Ariel NOAH semasa band Peterpan.

Saat masih bernama Peterpan, Ariel NOAH diketahui menciptakan lagu 'Dara' yang terinspirasi dari Luna Maya.

Tak heran jika banyak warganet yang hingga kini berharap keduanya bisa menjalin asmara kembali.

Mengingat baik Ariel NOAH dan Luna Maya sama-sama belum memiliki kekasih.

Sayang, pasca jalinan asmara keduanya kandas, Luna Maya dan Ariel NOAH disebut warganet saling bermusuhan.

Meski demikian, Luna Maya justru sempat mengungkapkan harapannya dari hubungannya dengan mantannya, Ariel NOAH.

Hal itu diungkapkan Luna Maya dalam video yang diunggah di saluran YouTube MrsAyuDewi, pada Kamis (20/6/2019).

Kepada Ayu Dewi, Luna Maya mengaku bahwa ia berharap memiliki hubungan yang baik dengan Ariel NOAH.

"I hope we can have a good relationship ya, karena kita semakin tua ngapain sih musuh-musuhan," kata Luna Maya.