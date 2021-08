Fakta Lengkap Seputar Vaksin Sinovac, AstraZeneca dan Moderna 

TRIBUN-MEDAN.com - Setelah vaksin Sinovac dan AstraZeneca, ada lagi satu vaksin yang akan digunakan untuk mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia.

Nama vaksinnya adalah Moderna, buatan Amerika Serikat.

Vaksin Moderna mulai didatangkan ke Indonesia pada pertengahan Juli lalu dan dijadwalkan akan didatangkan lagi pada awal Agustus ini.

Pada tahap pertama Juli lalu sebanyak 3 juta dosis vaksin Moderna, sedangkan pada tahap kedua ini sebanyak 3,5 juta dosis.

Artinya ada total 6,5 juta dosis vaksin Moderna di Indonesia, setelah sebelumnya pada 11 Juli lalu Indonesia menerima 3 juta dosis vaksin Moderna.

Pengiriman vaksin ini melalui skema COVAX Facility, sebuah kemitraan antara Gavi, the Vaccine Alliance, WHO, dan Coalition for Epidemic Preparedness Innovation (CEPI), dengan UNICEF sebagai mitra pelaksana.

Sementara di Australia, vaksin Moderna juga akan disetujui oleh Therapeutic Goods Administration (TGA) dalam dua minggu ke depan.

Moderna akan menjadi vaksin Covid-19 ketiga yang tersedia di Australia setelah Pfizer dan AstraZeneca.

Berikut penjelasan singkat soal vaksin Moderna:

Apa itu vaksin Moderna?

Siapa yang bisa menerimanya?

Bagaimana tingkat kemanjurannya?

Apa saja efek sampingnya?

Apakah perlu 'booster' setelah divaksin Moderna?

Apa itu vaksin Moderna?

Vaksin Moderna sangat mirip dengan vaksin Pfizer.

Kedua vaksin ini menggunakan teknologi mRNA, yang sebelum pandemi telah diuji coba pada manusia.

Seperti Pfizer, vaksin Moderna diberikan dalam dua dosis.