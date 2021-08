Harga Sawit di Sumatera Utara Melandai Pekan Ini, Berikut Penjelasannya

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN-Harga sawit di Sumatera Utara melandai pada pekan ini, setelah sebelumnya sempat meroket tiap pekan dalam dua bulan terakhir.

Berdasarkan data dari Dinas Perkebunan Sumatra Utara, harga TBS kelapa sawit untuk periode 11-17 Agustus 2021 untuk umur 10-20 tahun berada di harga Rp2.769 per kg.

Harga TBS kelapa sawit ini turun sebesar Rp1 dibandingkan periode 4-10 Agustus 2021 sebesar Rp 2.770 per kg.

Penetapan harga pekan ini berdasarkan hasil Rapat Kelompok Kerja Teknis Tim Rumus Harga TBS Kelapa Sawit Produksi Petani Provinsi Sumut yang dilaksanaan pada Jumat (13/8/2021) di Aula Dinas perkebunan Provinsi Sumut.

Baca juga: KINERJA Ekspor-Impor di Pelindo I Meningkat, Kelapa Sawit dan Karet Mendominasi

“Harga sawit dalam pekan ini ditetapkan berasal dari rapat Pusat Pemasaran Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara, GAPKI dan harga pasar,” ungkap Ketua Kelompok Kerja Teknis Tim Rumus Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun Provinsi Sumut Ponten Naibaho, Jumat (13/8/2021).

Bila Dibandingkan dengan harga TBS pekan kedua Agustus 2020, tepatnya periode 12-18 Agustus 2020, harga TBS di Sumut meningkat 40 persen dari Rp1.965

Secara rinci, harga TBS umur tiga tahun pada pekan ini dijual dengan harga Rp2.153 per kg, umur empat tahun Rp2.354 per kg, umur lima tahun Rp2.483 per kg, umur enam tahun Rp2.552 per kg, umur tujuh tahun Rp2.579 per kg, umur delapan tahun Rp2.644 per kg, umur 9 tahun Rp2.697 per kg.

Selanjutnya, harga TBS berumur 10 hingga 20 tahun dijual seharga Rp2.769 per kg, umur 21 tahun Rp2.762 per kg, umur 22 tahun Rp2.724 per kg, umur 23 tahun Rp2.695 per kg, umur 24 tahun Rp2.599 per kg, dan umur 25 tahun Rp2.514 per kg.

Baca juga: Gapki Sumut Berharap Harga Sawit Tembus Rp 3.000 Per Kg

Dinas Perkebunan Provinsi Sumut menetapkan harga crude palm oil (CPO) pekan ini dibandrol seharga Rp12.252 per kg. Harga ini meningkat sebesar Rp31 dibandingkan pekan sebelumnya seharga Rp12.221

Sementara, harga kernel lokal turun sebesar Rp212 menjadi Rp6.388 per kg dari Rp6.550 pada pekan sebelumnya.(cr13/tribun-medan.com)