GARUDA Indonesia Beri Diskon Perjalanan hingga 76 Persen sambut HUT ke 76 Indonesia

HO

Maskapai nasional Garuda Indonesia yang didukung penuh oleh Yayasan Artha Graha Peduli meluncurkan desain mask livery (livery pesawat dengan masker) terbaru hasil karya anak negeri bertajuk "Indonesia Pride" pada armada B737-800 NG yang merupakan desain karya Jailani pemenang kompetisi “Fly Your Design Through the Sky”.