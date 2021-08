Sudah Lama Sepi Job, Ariel NOAH Jajal Pekerjaan Baru yang tak Terduga Selama Pandemi Covid-19. 

TRIBUN-MEDAN.com – Selama pandemi Covid-19, banyak artis-artis yang mengalai sepi job.

Apalagi musisi yang biasanya kerap tampil di panggung.

Hal ini rupanya terjadi juga pada band NOAH.

Selama pandemi band ini jarang manggung untuk menghibur dan menyapa penggemar.

Tak ingin berdiam diri saja selama pandemi, tampaknya pentolan band NOAH, Ariel, ingin menunjukkan bakat lain yang ia miliki.

Mengisi banyak waktu lowong, ayah Alleia Anata Irham itu mengasah keahlian terpendamnya.

Mantan kekasih Luna Maya ini pernah pamer keahlian menjadi tukang kayu.

Kali ini, Ariel NOAH memamerkan keahliannya dalam merakit alat elektronik.

Hal itu terlihat dalam video trailer youtube yang juga dibagikannya di akun instagram @arielnoah, baru-baru ini.

"Salah trailer yg kmrn. Ok ini dia MOD wall PC nya. On my youtube channel. #rog #asusdiypc #gamewithintel," tulis Ariel.