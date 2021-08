Akhirnya Jerinx SID Divaksin, Ketegaran Istri Tuai Pujian, Nora Alexandra Sampai Trending di Twitter

TRIBUN-MEDAN.com - Musisi I Gede Ari Astina alias Jerinx akhirnya divaksin.

Kabar ini menjadi heboh diperbincangkan pasalnya Jerinx dulunya kerap mengkritik Ikatan Dokter Indonesia (IDI) hingga sebut 'Kacung WHO'.

Usai Divaksin dirinya mengungkapkan kebahagiaan.

Didampingi oleh sang istri Nora Alexandra, Jerinx menerima suntikan vaksin.

Kehadiran Nora mencuri perhatian.

Jerinx SID yang didampingi istri, Nora Alexandra dan kuasa hukumnya tiba di Polda Metro Jaya, Jumat (13/8/2021)

Bahkan saat Jerinx divaksin, nama Nora menjadi trending di Twitter.

Kebanyakan salut akan ketegaran perempuan yang berprofesi sebagai model ini.

Nora memang selalu mendampingi sang suami.

Beberapa waktu lalu saat sang suami dipenjara, Nora pun tetap setia menunggu Jerinx.

Yogi Natasukma: Nora, I have much higher respect for you now. Terima kasih.