DAFTAR Promo Makanan HUT RI, Ada Promo Marugame Udon, KFC, MCD, Burger King Mulai Rp 17 Ribuan

TRIBUN-MEDAN.com - Daftar Promo Makanan HUT RI, Ada Promo Marugame Udon, KFC, MCD, Burger King Mulai Rp17 Ribuan

1. Marugame Udon

Promo 2 Udon hanya Rp76 ribu di Marugame Udon Beli pakai GoFood Diskon 40 RB

Paket Merdeka 76 RIBU Pilihan:

1 Niku Udon + 1 Kake Udon

1 Chicken Katsu Curry Udon +1 Kake Udon

1 Beef Curry Udon + 1 Kake Udon

1 Kitsune Udon + 1 Kake Udon

Promo ini berlaku 14-20 Agustus 2021 khusus pemesanan melalui GoFood dan GrabFood

Cara Melihat Promo Delivery GoFood

Diskon makanan Rp51 ribu ( Rp40 ribu makanan + 11RB ongkos kirim) Minimal Order Rp120 ribu

2.KFC

KFC memberikan promo hingga 50 persen untuk Winger Bucket Fest (7 wingettes + 7 drumettes) dengan harga mulai dari Rp 47 ribuan

Syarat dan ketentuan:

- Promo Winger Bucket Fest 50% berlaku setiap hari di seluruh outlet KFC Indonesia sampai 31 Agustus 2021 - Berlaku untuk take away, drive-thru, Home Delivery, Ojek Online dan KFC Box

- Tidak berlaku untuk layanan KFC Catering dan store Bandara

- Harga belum termasuk pajak dan dapat berbeda di tiap wilayah

- Take away dikenakan biaya tambahan

- Berlaku kelipatan dan tidak ada batasan pembelian.