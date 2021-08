FIlm Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas Menang Penghargaan Bergengsi Golden Leopard

Adegan film Vengeance Is Mine, All Others Pay Cash.

TRIBUN-MEDAN.com - FIlm Vengeance Is Mine, All Others Pay Cash yang diangkat dari novel Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas dinobatkan sebagai film terbaik dan mendapat penghargaan utama Golden Leopard pada Festival Film Locarno 2021 di Swiss, Sabtu (14/8/2021) waktu setempat.

Festival Film Locarno merupakan salah satu festival film tertua di dunia dan identik sebagai kompetisi dan platform bagi film-film arthouse internasional.

Dalam situs web Festival Film Locarno disebutkan bahwa film ini bercerita tentang Ajo Kawir yang yang tidak takut apa pun, bahkan kematian. Keinginannya yang besar untuk bertarung didorong oleh sebuah rahasia: impotensinya.

Ketika dia berpapasan dengan petarung wanita tangguh bernama Iteung, Ajo dipukuli hingga babak belur, tetapi dia juga jatuh cinta.

"Mengapa kita membuang waktu untuk terobsesi dengan impotensi, sementara kekerasan masih terus terjadi di sekitar kita? Kita perlu bersantai dengan budaya macho," kata Edwin seperti dikutip dalam situs web itu.

Edwin kerap mengikuti festival film internasional. Di dalam negeri ia telah sukses menyutradarai film Posesif yang membuatnya memenangkan penghargaan Sutradara Terbaik Festival Film Indonesia tahun 2017.

Vengeance Is Mine, All Others Pay Cash adalah drama aksi yang kental dengan "dark humour". Film ini dibintangi oleh Marthino Lio (Eiffel... I'm in Love 2), Ladya Cheryl (Ada Apa Dengan Cinta), Sal Priadi (Imperfect The Series), Reza Rahadian, dan Ratu Felisha.

Penulis skenarionya adalah Eka Kurniawan, sang penulis buku Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Satu nama yang beberaa kali mendapat penghargaan internasional di bidang kebudayaan. Ia juga merupakan penulis Indonesia pertama yang dinominasikan untuk Man Booker International Prize.

Di Instagramnya, Sabtu (14/8/2021), Eka Kurniawan mengucapkan selamat kepada Edwin dan seluruh kru yang terlibat dalam pembuatan film ini.

"Saya bahkan tidak menyangka," katanya singkat.