Investasi Bisnis Digital TelkomGroup Berbuah Manis, Kredivo Umumkan Jadi Perusahaan Publik, Perkiraan Nilai Ekuitas Capai USD2,5 Miliar

TRIBUN-MEDAN.com - Langkah investasi PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) di bisnis digital mulai berbuah manis.

Hal ini lantaran Kredivo, platform pembayaran keuangan digital berbasis kredit yang merupakan startup portofolio MDI Ventures, baru saja mengumumkan rencananya untuk menjadi perusahaan publik.

Rencana besar Kredivo akan diawali dengan langkah merger bersama anak perusahaan Victory Park Capital (VPC), perusahaan global investment yang berkantor pusat di Chicago.

Dengan nilai ekuitas yang diprediksi akan mencapai USD2,5 miliar, maka Kredivo memasuki era baru sebagai unicorn.

MDI Ventures, anak usaha Telkom melakukan pendanaan di Kredivo sejak 2018, dilanjutkan dengan pendanaan kedua pada tahun berikutnya bersama Telkomsel Mitra Inovasi (TMI).

Adapun nilai investasi saat itu sekitar 8 persen dari total pendanaan putaran pertama yang dilakukan MDI Ventures.

Dengan nilai ekuitas Kredivo yang diprediksi setelah menjadi perusahaan publik nantinya, nilai investasi MDI Ventures di Kredivo diperkirakan akan menghasilkan capital gain yang signifikan.

Direktur Strategic Portfolio Telkom Budi Setyawan Wijaya mengungkapkan bahwa Telkom Grup turut menyambut baik rencana Kredivo untuk menjadi perusahaan publik sekaligus sebagai unicorn.

"Ini merupakan buah manis dari strategi dan komitmen investasi Telkom di bisnis digital yang dijalankan melalui MDI Ventures dan TMI sudah on the track. Tidak hanya potensi capital gain yang mungkin dapat kami peroleh, hal terpenting yang diharapkan dari investasi ini tentunya synergy value dengan startup portofolio MDI akan mendukung pengembangan bisnis digital Telkom, khususnya pada domain platform dan services," ungkap Budi, Minggu (15/8/2021).