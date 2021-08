Ahmad Dhani Suruh Putri Sulung Mulan Jameela Cium El Rumi, Begini Respons Putra Kedua Maia Estianty. 

TRIBUN-MEDAN.com - Sebelum menikah dengan Ahmad Dhani, Mulan Jameela memang diketahui pernah menikah dengan Harry Indra Nugraha.

Dari pernikahannya tersebut, Mulan Jameela dikaruniai 2 orang anak, yakni Tiarani Savitri dan Muhammad Rafly Aziz.

Meski begitu, anak dari Mulan Jameela rupanya juga terlihat masih canggung tatkala bertemu dengan nak-anak Ahmad Dhani dan Maia Estianty, Al, El, dan Dul.

Seperti yang baru-baru ini terjadi.

Saat merayakan ulang tahun Tiarani, gelagat putri sulung Mulan saat mencium El Rumi menjadi sorotan.

Terekam dalam tayangan di YouTube Video Legend, Kamis (12/8/2021), Mulan menyiapkan pesta kejutan untuk anaknya.

El Rumi dan Tiarani. (Instagram @elelrumi dan @tiaransvtr)

Hadir dalam kesempatan itu Ahmad Dhani memboyong anak-anak Maia Estianty.

"Happy birthday to you, happy birthday to you," seluruh anggota keluarga bersorak untuk bertambahnya umur Tiarani.

Tiarani terlihat terkejut. Ia lantas menyalami ayah kandung dan ibu sambungnya, kemudian menuju Mulan Jameela.

"Kita udah bareng-bareng cium dari tadi," ucap Mulan.

